Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele, İBB yolsuzluk operasyonları! 2 Ekim 2024 detayı…

Adalet Bakan Yardımcılığı görevinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adalet Bakanı oldu. Görev süresince yasa dışı bahis, ruhsatsız silah, yolsuzluk ve organize suçların üzerine kararlılıkla giden Gürlek, ünlüler ve medya dünyasındaki kirli ağı da çökertmişti. Gürlek'in atamasıyla birlikte Adalet Bakanlığı’nda yeni bir dönem başlamış oldu.

Adalet Bakan yardımcılığı görevinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akın Gürlek, dün gece yayımlanan Resmi Gazete ile Adalet Bakanı oldu. Akın Gürlek, İstanbul’da göreve ilk başladığı andan itibaren hem yasa dışı bahis hem ruhsatsız silahla mücadele konusunda büyük bir kararlılık göstermişti.

BAHİS BARONLARININ ÜZERİNE GİTTİ

Daha sonra yasa dışı bahis operasyonları artarak devam etti. Gençlerimizi ailelerimizi keskin bir ağ içine alan yasa dışı bahis baronlarının üzerine gidildi.

BELEDİYELERE YÖNELİK YOLSUZLUK OPERASYONLARI

Aralarında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, dönemin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve yine dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aralarında olduğu isimler yolsuzluk ve örgüt suçlamasıyla tutuklandı.

MEDYA VE ÜNLÜLER DÜNYASINDAKİ KİRLİ AĞ ÇÖKERTİLDİ

Aynı şekilde ünlüler ve fenomenler camiasında da uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam etti. Habertürk eski yenen yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu bir çok kişi çıkar amaçlı suç örgütü ve müstehcenlik uyuşturucu suçlarından tutuklandı, medya içerisindeki uyuşturucu ve üzerine inşa edilmiş ilişkiler çöktü.

YENİ GÖREVİ ADALET BAKANLIĞI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yılmaz Tunç’un yerine Türkiye’nin yeni Adalet Bakanı oldu. Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla birlikte Gürlek'in yeni görevi resmiyet kazandı.

2 EKİM 2024'TE KRİTİK GÖREVE ATANMIŞTI

Gürlek, daha önce Adalet Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmış, ardından Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmıştı.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURAN DOSYALARA İMZA ATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde Gürlek, kamuoyunda gündem yaratan soruşturmalarla dikkat çekti.

İMAMAOĞLU, AYŞE BARIM, ÜMİT ÖZDAĞ...

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul'daki yolsuzluk operasyonuyla Türkiye'nin gündemine oturan Gürlek; CHP’li belediyeler, menajer Ayşe Barım, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın dosyasının da aralarında olduğu önemli soruşturmalara imza attı.

Bu süreçte organize suçlar, uyuşturucu, fuhuş ve güvenlik gibi konularda yürütülen soruşturmalarda da etkin rol alan Gürlek, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR DA ETKİN ROL OYNADI

Özellikle ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmalarda elini taşın altına koyan ve birçok önemli karara imza atan Gürlek, kamu düzenini tehdit eden yapılanmalara karşı yürütülen çalışmalarla dikkat çekti.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 Nevşehir doğumlu Akın Gürlek 44 yaşındadır. 2005'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2 Ekim 2024’te ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

