Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüşlerdi! DEM Parti heyetinden açıklama: "Ortak irade teyit edildi"

DEM Parti heyetinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleşen görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Heyet açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade teyit edildi." dedi.

Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Külliye'de DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etmiş , görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler alınmıştı. Görüşmeyle ilgili DEM Parti heyetinden açıklama geldi.

"ORTAK İRADE TEYİT EDİLDİ"

DEM Parti açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade teyit edildi." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye’ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne etkileri üzerine istişarede bulunduk.

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz."

