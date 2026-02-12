HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Taşağıl Mahallesinde seyir halindeki kamyon, cenaze taşıyan vatandaşlara yol vermek için duraklayan kamyona çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, dün Manavgat ilçesi Beşkonak-Taşağıl yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkonak’tan Taşağıl istikametine seyir halindeki Mısır uyruklu M. B. M. A.’nın kullandığı kamyon, Kaymaz Alibazlı Mevkii Kocabey Caddesinde Alibazlı Mezarlığı önünde durmakta olan A.R.’nin kullandığı damperli kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kazada kamyon içerisinde sıkışan kamyonun sürücüsü M. B. M. A., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı sürücü M. B. M, A,’nın sürücü belgesinin de olmadığı öğrenildi.

Cenazeye yol vermek için durmuş
Öte yandan, damperli kamyonun, kazanın meydana geldiği yolun kenarında bulunan Alibazlı Mezarlığında cenaze taşıyan vatandaşlara yol vermek için durduğu öğrenildi.

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 1

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 2

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 3

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 4

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 5

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 6

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 7

Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Griptir geçer' demeyin! En sık görülen riskli tablo açıklandı'Griptir geçer' demeyin! En sık görülen riskli tablo açıklandı
Apple yayınladı! Milyonlarca iPhone kullanıcısına müjdeApple yayınladı! Milyonlarca iPhone kullanıcısına müjde

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.