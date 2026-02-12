Antalya’da iki kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, dün Manavgat ilçesi Beşkonak-Taşağıl yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkonak’tan Taşağıl istikametine seyir halindeki Mısır uyruklu M. B. M. A.’nın kullandığı kamyon, Kaymaz Alibazlı Mevkii Kocabey Caddesinde Alibazlı Mezarlığı önünde durmakta olan A.R.’nin kullandığı damperli kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada kamyon içerisinde sıkışan kamyonun sürücüsü M. B. M. A., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı sürücü M. B. M, A,’nın sürücü belgesinin de olmadığı öğrenildi.

Cenazeye yol vermek için durmuş

Öte yandan, damperli kamyonun, kazanın meydana geldiği yolun kenarında bulunan Alibazlı Mezarlığında cenaze taşıyan vatandaşlara yol vermek için durduğu öğrenildi.



