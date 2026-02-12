HABER

Bir ülke, WhatsApp'ı tamamen yasaklamaya hazırlanıyor!

Rusya'nın ülke genelinde WhatsApp’a erişimi tamamen engelleme girişiminde bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Moskova yönetiminin Rus vatandaşlarını "Max" adı verilen ve devlet tarafından geliştirilen yeni bir platforma yönlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüğü de aktarılan bilgiler arasında.

Enes Çırtlık

Rusya'da mesajlaşma uygulaması Telegram’a "güvenlik eksikliği" gerekçesiyle erişim kısıtlaması getirilmişti. Telegram'a getirilen kısıtlamanın ardından gözler şimdi ülkede yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu bilinen bir diğer mesajlaşma platformuna çevrilmiş durumda: ABD merkezli Meta şirketinin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp'a.

RUSYA, WHATSAPP'I ENGELLEMEYE HAZIRLANIYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre, Rusya, mesajlaşma uygulamalarına kısıtlamaları sıkılaştırma hamleleri kapsamında ülke genelinde WhatsApp’a erişimi tamamen engelleme girişiminde bulunuyor. Meta bünyesindeki WhatsApp tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Rusya’daki 100 milyondan fazla kullanıcıyı devlet kontrolündeki bir gözetleme uygulamasına yönlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Bir ülke, WhatsApp ı tamamen yasaklamaya hazırlanıyor! 1

Karar, Rus düzenleyicilerin güvenlik eksikliğini gerekçe göstererek Telegram’a erişimi kısıtlamasının ardından geliyor. Rusya’da Telegram’ın da WhatsApp kadar yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.

WhatsApp yetkilileri, 100 milyondan fazla kullanıcıyı özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakmanın geriye dönük bir adım olduğunu ve bu durumun Rusya’daki insanlar için güvenliği azaltacağını ifade ediyor.

META’YA YÖNELİK AŞIRICILIK SUÇLAMASI VE ENGELLEMELER

Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, WhatsApp’a yerel yasalara uyması konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Devlet kontrolündeki haber ajansları, WhatsApp’ın 2026 yılına kadar ülkede tamamen engellenmesinin beklendiğini bildiriyor. Rus yetkililer, Meta’nın ülkede "aşırılık yanlısı bir kuruluş" olarak tanımlanması nedeniyle bu sert tedbirlerin meşru olduğunu savunuyor.

Bir ülke, WhatsApp ı tamamen yasaklamaya hazırlanıyor! 2

2022 yılındaki bu tanımlamadan bu yana, Instagram ve Facebook gibi Meta uygulamaları Rusya’da engellenmiş durumda ve bu mecralara yalnızca VPN üzerinden erişilebiliyor.

YENİ SÜPER UYGULAMA HAMLESİ: MAX

Moskova yönetimi, Rus vatandaşlarını "Max" adı verilen ve devlet tarafından geliştirilen yeni bir platforma yönlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Çin’in WeChat uygulamasına benzetilen bu "süper uygulama", mesajlaşma hizmetlerini devlet hizmetleriyle birleştiriyor ancak uçtan uca şifreleme özelliği barındırmıyor. Rusya, hem WhatsApp hem de Telegram’ın, yasaların gerektirdiği şekilde kullanıcı verilerini ülke içinde depolamayı reddettiğini ileri sürüyor.

2025 yılından itibaren yetkililer, ülkede satılan tüm yeni cihazlarda Max uygulamasının yüklü olmasını zorunlu kıldı. Kamu sektörü çalışanları, öğretmenler ve öğrencilerin de bu platformu kullanması talep ediliyor.

Bir ülke, WhatsApp ı tamamen yasaklamaya hazırlanıyor! 3

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, devletin bu kısıtlamalarla halkı siyasi sansür ve gözetleme amacıyla kendi uygulamasına zorladığını belirterek, vatandaşların özgürlüklerini kısıtlamanın asla doğru bir cevap olmayacağını vurguluyor.

