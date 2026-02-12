Apple yayınladı! Milyonlarca iPhone kullanıcısına müjde

Apple, iPhone'lar için yeni iOS 26 güncellemeleri sunmaya devam ediyor. ABD merkezli teknoloji devi yakın zamanda iOS 26.2.1 güncellemesini yayınlamıştı. iPhone üreticisi şirket şimdi ise iOS 26.3 güncellemesini yayınlayarak milyonlarca iPhone kullanıcısına yeni bir güncelleme daha sundu.

IOS 26.3'TE HANGİ YENİLİKLER VAR?

iOS 26.3'te birkaç önemli yenilik bulunuyor. Bu yeniliklerden bazıları ise şöyle sıralanıyor:

ANDROID'E TRANSFER ARACI

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple, iOS 26.3 ile iPhone kullanıcılarının Android akıllı telefonlara geçişini kolaylaştırıyor. Yeni transfer aracı sayesinde bir iPhone kullanıcısı, cihazını bir Android cihazın yanına koyarak transfer sürecini başlatabiliyor.

İki akıllı telefon birbirine bağlandığında; kullanıcılar fotoğrafları, mesajları, notları, uygulamaları, parolaları, telefon numaralarını ve daha fazlasını taşımayı seçebiliyor. Veri transferleri ayrı bir uygulama indirmeye gerek kalmadan gerçekleşiyor.

HAVA DURUMU DUVAR KAĞIDI

Kilit Ekranı özelleştirme seçeneklerinde artık yeni bir "Hava Durumu" duvar kağıdı bölümü var. Daha önce Apple, Hava Durumu ve Astronomi için birleşik bir bölüme sahipti, ancak Hava Durumu artık kendi kategorisine ayrıldı.

HASSAS KONUMU SINIRLA ÖZELLİĞİ

iOS 26.3, destekleyen operatörler için operatör konum takibini sınırlayan bir ayar içeriyor. Bu ayar etkinleştirildiğinde, mobil ağlara sunulan verilerin bir kısmı kısıtlanıyor. Operatörler, konumu sokak adresine kadar görmek yerine, örneğin cihazın bulunduğu mahalleye kadar görebilecek şekilde sınırlandırılıyor. Ancak dünya çapında yalnızca birkaç operatörde mevcut olan bu seçenek, yalnızca iPhone 16e ve iPhone Air modellerinde bulunan C1 ve C1X modemleri ile çalışıyor.

Uyumlu bir cihazda bu ayarı etkinleştirmek için ise Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Hassas Konumu Sınırla yolu izleniyor. Ancak ayarı açıp kapatırken iPhone'u yeniden başlatmak gerekiyor.

BİLDİRİM YÖNLENDİRME (SADECE AB İÇİN)

Yeni "Bildirim Yönlendirme" özelliği, iPhone'a gelen bildirimlerin Android akıllı saatler gibi üçüncü taraf giyilebilir cihazlara yönlendirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Apple bu özelliği, üçüncü taraf giyilebilir cihazların Apple Watch ile aynı bildirim ve özellik erişimine sahip olması gerektiğini öne süren antitröst şikayetleri nedeniyle ekliyor. Ancak bu özellik Avrupa Birliği ile sınırlı durumda.

YAKINLIK EŞLEŞTİRME (SADECE AB İÇİN)

Apple, Avrupa'ya özgü başka değişiklikler de ekledi. Bu kapsamda "yakınlık eşleştirme" özelliği ile kulaklıklar ve akıllı saatler gibi cihazlar, bundan böyle AirPods ve Apple Watch'ta bulunan bazı işlevleri kullanabilecek.

Bu özellik, üçüncü taraf cihazların bir aksesuarı iPhone veya iPad'e yaklaştırarak, tıpkı AirPods gibi tek dokunuşla iOS cihazıyla eşleşmesine olanak tanıyor.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ

iOS 26.3, aktif olarak istismar edildiği bilinen bir açık da dahil olmak üzere birçok güvenlik açığını da giderdi. Bu kapsamda Apple, tüm kullanıcıların cihazlarını mümkün olan en kısa sürede iOS 26.3, iPadOS 26.3 ve macOS Tahoe 26.3'e güncellemelerini öneriyor.

IOS 26.3 NASIL YÜKLENİR?

iOS 26.3'ü yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.

Genel bölümüne girin.

Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.

iOS 26.3'ü yükleyin.

IOS 26.3 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR