Elazığ’da silah operasyonu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah operasyonunda çeşitli silah ve onlara ait mermi ele geçirildi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde bir şahsın evinde çeşitli silahlar olduğu ihbarını aldı. İhbarın ardından hareket geçen ekipler, eve yaptığı operasyonda 1 adet mavzer tüfeği, 50 adet mavzer fişeği, 20 Adet 7.62 mm çapında kaleşnikof fişeği, 25 adet tabanca fişeği 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 63 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kasatura ele geçirildi. Ekipler tarafından şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.
Elazığ
