Elazığ’da silah operasyonu

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde bir şahsın evinde çeşitli silahlar olduğu ihbarını aldı. İhbarın ardından hareket geçen ekipler, eve yaptığı operasyonda 1 adet mavzer tüfeği, 50 adet mavzer fişeği, 20 Adet 7.62 mm çapında kaleşnikof fişeği, 25 adet tabanca fişeği 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 63 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kasatura ele geçirildi. Ekipler tarafından şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır