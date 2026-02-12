Kan donduran cinayette yeni gelişme: Ümraniye'de Özbek kadının öldürüldüğü evde 1 kadın daha öldürülmüş

Şişli'de hurda toplayıcı tarafından cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'nın parçalanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: O EVDE BİR CİNAYET DAHA İŞLENMİŞ

Özbekistan'dan 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Ergashalieva Sayyora (32)'dan 23 Ocak'tan beri ailesi haber alamadı. Polise yapılan ihbar sonucu yapılan araştırmalarda, Sayyora'nın en son Özbekistanlı Durdona Khakımova parçalanarak öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi.

Ekipler kamera görüntülerini inceleyerek yaptığı çalışmada, 23 Ocak'ta eve giren Sayyora'nın arkasından aynı eve D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29)'nin de girdiği belirlendi.

Özbekistanlı Durdona Khakımova parçalanarak öldürülmüştü

SEVGİLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Yapılan araştırmada Ergashalieva Sayyora' ve Durdona Khakımova ile D.A.U.T. ve G.A.K.'nin yaklaşık bir ay aynı evde birlikte yaşadıkları, S.E. ile G.A.K.'nin ise sevgili oldukları belirlendi.

EKİPLER UZUN İNCELEMELERDE FARK ETTİ: BEYAZ VALİZLE AYRILDILAR

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 24 Ocak'ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıkış yaptıklarını, ardından beyaz renkli bir valizle adresten ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ticari taksiyle Fatih'e geldikleri, valizdeki parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na gittikleri anlaşıldı.

CESEDİ PARÇALAYARAK ÇÖP KONTEYNERLERİNE BIRAKTILAR

Soruşturma kapsamında Durdona Khakımova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K. ile yapılan görüşmelerde, Ergashalieva Sayyora'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak farklı çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden çıkarılarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır