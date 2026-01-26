HABER

Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Evden böyle çıkarmışlar

Şişli'de bir çöp konteynerında uzuvları bulunan 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olayında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan kan dondurucu cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde talihsiz kadının öldürüldükten sonra bavulla birlikte evden çıkarıldığı ve taksiye yerleştirildiği görüldü. İşte o anlar!

24 Ocak günü akşam saatlerinde Şişli'de kağıt toplayan bir kişi çöp konteynerinde bir cesetle karşılaştı. Sokakta bulunan bir çöp konteynerindeki cesedin çarşafa sarılı halde olduğu tespit edilmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri korkunç vahşeti gün yüzüne çıkardı.

Şişli deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Evden böyle çıkarmışlar 1

BAŞINI KESİP ÇÖPE ATMIŞLAR

Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı.

Şişli deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Evden böyle çıkarmışlar 2

CESEDİ TAKSİYLE GÖTÜRMÜŞLER

Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.

Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi.

Şişli deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Evden böyle çıkarmışlar 3

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Şişli deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Evden böyle çıkarmışlar 4

YENİ GÖRÜNTÜLER: BÖYLE TAŞIMIŞLAR!

Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Şişli deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Evden böyle çıkarmışlar 5

Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı, ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

