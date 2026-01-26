Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Evden böyle çıkarmışlar

24 Ocak günü akşam saatlerinde Şişli'de kağıt toplayan bir kişi çöp konteynerinde bir cesetle karşılaştı. Sokakta bulunan bir çöp konteynerindeki cesedin çarşafa sarılı halde olduğu tespit edilmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri korkunç vahşeti gün yüzüne çıkardı.

BAŞINI KESİP ÇÖPE ATMIŞLAR

Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı.

CESEDİ TAKSİYLE GÖTÜRMÜŞLER

Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.

Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER: BÖYLE TAŞIMIŞLAR!

Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı, ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır