Hürmüz'e mayın iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler: "Daha önce hiç görülmemiş bir..."

ABD basını, ABD istihbarat birimlerinin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik güzergahına mayın döşemek için adımlar attığına dair işaretler görmeye başladığını iddia etti.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYEDE OLACAK"

ABD Başkanı Trump söz konusu iddia ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Trump şunları ifade etti:

"Eğer İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın yerleştirdiyse —ki böyle bir şey yaptıklarına dair elimizde bir rapor yok— bunların DERHAL kaldırılmasını istiyoruz! Şayet herhangi bir sebeple mayın yerleştirildiyse ve bunlar hemen kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacaktır. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecekleri kaldırırlarsa, bu doğru yönde dev bir adım olacaktır."

"FÜZE SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRILACAK"

Trump, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı’nı mayınlayan gemileri etkisiz hale getirmek için uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kullanılan teknolojiler ve füze sistemleri konuşlandıracağını da açıkladı.