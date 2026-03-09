HABER

Savaşta 10. gün! İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Orta Doğu'da hareketlilik bitmiyor. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 10 gün geride kaldı. Çatışmalar ve patlamalar gece boyu devam etti. Yeni dini liderini seçen İran hemen saldırı başlattı. İsrail'den yeni bir misilleme geldi. ABD Başkanı Trump ise savaşın ne zaman biteceğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Öte yandan ABD'nin Suudi Arabistan kararı ise dikkat çekti.

Ufuk Dağ

İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın dini lideri Hamaney ilk gün öldürülmüştü. İran dün yeni liderini seçti ve dünyaya ilan etti. Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney yeni dini lider oldu. Ve liderliğinin ilk saatlerinde İsrail ve ABD üslerine saldırılar başlatıldı. İran'ın saldırılarıyla savaşa dahil olan Körfez ülkelerinde ise gece yine hareketli geçti. İşte sıcak bölgede dakika dakika yaşananlar...

Savaşta 10. gün! İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı 1

07.00

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine, hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi.

05.45

İRAN'A TEPKİ

Suudi Arabistan, İran'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, İran'ın "gerçeklikle ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürdüğünü" belirtti.

05.10

YARALI SAYISI ARTIYOR

Bahreyn: İran’ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısı 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldi.

05.00

S. ARABİSTAN'A SALDIRI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.

Savaşta 10. gün! İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı 2

04.50

ABD'DEN S.ARABİSTAN KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik riski" nedeniyle Suudi Arabistan’daki "acil olmayan Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine" ülkeden ayrılmaları emri verdi

04.45

TRUMP: KARARI BEN VERECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti.

Savaşta 10. gün! İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı 3

04.30

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Savaşta 10. gün! İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı 2

04.18

KATAR'DA PATLAMA SESLERİ

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğu ve füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

04.00

YENİ LİDER SEÇİLDİ SALDIRI BAŞLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Savaşta 10. gün! İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı 5

İran abd saldırı
