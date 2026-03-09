Savaşta 10. gün! İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın dini lideri Hamaney ilk gün öldürülmüştü. İran dün yeni liderini seçti ve dünyaya ilan etti. Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney yeni dini lider oldu. Ve liderliğinin ilk saatlerinde İsrail ve ABD üslerine saldırılar başlatıldı. İran'ın saldırılarıyla savaşa dahil olan Körfez ülkelerinde ise gece yine hareketli geçti. İşte sıcak bölgede dakika dakika yaşananlar...

07.00 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine, hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi.

05.45 İRAN'A TEPKİ Suudi Arabistan, İran'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, İran'ın "gerçeklikle ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürdüğünü" belirtti.

05.10 YARALI SAYISI ARTIYOR Bahreyn: İran’ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısı 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldi.

05.00 S. ARABİSTAN'A SALDIRI Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.

04.50 ABD'DEN S.ARABİSTAN KARARI ABD Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik riski" nedeniyle Suudi Arabistan’daki "acil olmayan Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine" ülkeden ayrılmaları emri verdi

04.45 TRUMP: KARARI BEN VERECEĞİM ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti.

04.30 İSRAİL'DEN MİSİLLEME Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

04.18 KATAR'DA PATLAMA SESLERİ Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğu ve füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.