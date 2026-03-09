Son dakika | Güpegündüz fena salladı! Muğla, Denizli, İzmir, Manisa... AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

Son dakika haberi: Bugün 09:21'de İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem oldu. Şiddetli hissedilen deprem tedirgin etti.

SON DAKİKA | AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU

AFAD depremin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olarak kaydedilirken büyüklüğü 5,1 olarak tespit edildi. Sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

Depremle ilgili can kaybı veya hasar bildirilmedi.

AFAD'ın Denizli - Buldan merkez üslü deprem hakkında açıklaması: