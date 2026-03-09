HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Güpegündüz fena salladı! Muğla, Denizli, İzmir, Manisa... AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

Son dakika deprem haberi: Ege kıyısındaki illerimiz güne deprem haberiyle uyandı. İzmir, Muğla, Denizli, Aydın ve çevre illerde şiddetli hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan beklenen açıklama geldi. Depremin merkez üssü Denizli! Büyüklüğü de belli oldu.

Son dakika | Güpegündüz fena salladı! Muğla, Denizli, İzmir, Manisa... AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Bugün 09:21'de İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem oldu. Şiddetli hissedilen deprem tedirgin etti.

Son dakika | Güpegündüz fena salladı! Muğla, Denizli, İzmir, Manisa... AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu 1

SON DAKİKA | AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU

AFAD depremin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olarak kaydedilirken büyüklüğü 5,1 olarak tespit edildi. Sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

Son dakika | Güpegündüz fena salladı! Muğla, Denizli, İzmir, Manisa... AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu 2

Depremle ilgili can kaybı veya hasar bildirilmedi.

AFAD'ın Denizli - Buldan merkez üslü deprem hakkında açıklaması:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Şeref konuğu' olarak çağırdı! Konumunu İsrail'e gönderdi: Hintlilerin ihaneti dünyanın gündeminde!'Şeref konuğu' olarak çağırdı! Konumunu İsrail'e gönderdi: Hintlilerin ihaneti dünyanın gündeminde!
İBB yolsuzluk davası bugün! İlk kez hakim karşısına çıkıyorİBB yolsuzluk davası bugün! İlk kez hakim karşısına çıkıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Manisa Aydın Denizli İzmir afad ege
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.