Son dakika | Güpegündüz fena salladı! Muğla, Denizli, İzmir, Manisa... AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

Son dakika haberi: Bugün 09:21'de İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem oldu. Şiddetli hissedilen deprem tedirgin etti.
AFAD depremin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olarak kaydedilirken büyüklüğü 5,1 olarak tespit edildi. Sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.
Depremle ilgili can kaybı veya hasar bildirilmedi.
AFAD'ın Denizli - Buldan merkez üslü deprem hakkında açıklaması:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2026
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-09
Saat:09:21:04 TSİ
Enlem:38.08694 N
Boylam:28.97389 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6VDnujx2JK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Okuyucu Yorumları 0 yorum