ABD-İsrail ortaklığındaki 'okul katliamının' yeni görüntüleri ortaya çıktı! Böyle vurmuşlar

Orta Doğu'daki savaşta her geçen saat yeni gelişmeler yaşanırken ABD ile İsrail ortaklığında düzenlenen katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İran'ın Minab kentinde bulunan ilkokulun yakınlarındaki İran Devrim Muhafızları üssüne düzenlenen saldırıya ait yeni görüntüler yayımlandı. Savaşın ilk gününde düzenlenen saldırıda 150'den fazla öğrendi hayatını kaybetmişti.

TOMAHAWK'LA VURDULAR

Nefes'te yer alan habere göre, İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr tarafından paylaşılan videoda bölgeye düşen füzeler ilk kez görülmüş oldu.

Yakınlardaki bir inşaat alanından çekildiği anlaşılan görüntülerde ABD yapımı Tomahawk seyir füzesine benzeyen bir mühimmatın Devrim Muhafızları üssü içindeki bir noktaya isabet ettiği görülüyor.

Tomahawk füzeleri ABD Donanması tarafından savaş gemileri ve denizaltılardan fırlatılıyor. Uzmanlara göre İsrail envanterinde bu tür bir füze bulunmuyor.

OKULDA ÖĞRENCİLERİ KATLETTİLER

Görüntülerde kamera sağa çevrildiğinde Minab'daki Shajareh Tayyiba İlkokulu yönünden büyük bir duman bulutu yükseldiği görülüyor.

Videoda ayrıca çok sayıda kişinin panik halinde saldırı bölgesinden kaçması dikkat çekiyor.

UZMANLAR: GÖRÜNTÜDEKİ FÜZE TOMAHAWK'A BENZİYOR

Silah uzmanları görüntülerdeki mühimmatın ABD Tomahawk füzesiyle uyumlu olduğunu belirtiyor.

James Martin Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi araştırmacısı Sam Lair, CNN'e yaptığı açıklamada füzenin kanat yapısı ve arka kısmındaki kuyruk kitinin Tomahawk'a benzediğini ifade etti.

Lair'e göre videonun çekildiği yerin hedef noktaya yaklaşık 250 metre mesafede olması da kullanılan mühimmatın büyük bir seyir füzesi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle uzman, ABD envanterindeki diğer mühimmatların çoğunun ihtimal dışı kaldığını ifade ediyor.

Uzmanlar ayrıca Tomahawk füzelerinin genellikle hava üstünlüğü sağlanmadan önce yapılan ilk saldırı dalgalarında kullanıldığını belirtti. Bu saldırının da savaşın ilk saatlerinde yapılması, Tomahawk'ın kullanımıyla uyuşuyor.

TRUMP'TAN ŞOKE EDEN ÇIKIŞ: İRAN'I SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump ise cumartesi günü makam uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada Minab'daki saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Trump gazetecilere "Gördüğüme göre bunu İran yaptı" diyerek İran mühimmatlarının "çok isabetsiz" olduğunu öne sürdü.

HEGSETH SORUDAN KAÇTI

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise CBS News'in 60 Minutes programında sunucunun okul saldırısında ABD'nin rolü olup olmadığıyla ilgili soruya "Soruşturma hâlâ devam ediyor ve bugün için söyleyebileceğim bundan ibaret. Ancak size ve dünyaya özellikle vurgulamak istediğim şey şu: Biz, düşmanımız İran'ın aksine sivilleri asla hedef almayız" dedi.

Bunun üzerine sunucu, İngiliz haber ajansı Reuters'da ABD'li yetkililere dayandırılan bir haberde soruşturma sonucunda saldırının ABD ile bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü aktardı. Sunucu söz konusu haberin yanlış olup olmadığını Hegseth'e sordu.

Hegseth ise "Az önce söylediğim gibi soruşturma sürüyor" dedi. Sunucu ise "Eğer Amerikan halkına bunun kesinlikle bizim yapmadığımız bir saldırı olduğunu söyleyebilseydiniz bunu söylerdiniz, değil mi?" diye sordu. Hegseth ise "Sadece şunu söyleyebilirim. Soruşturma sürüyor. Şu anda verebileceğim tek yanıt" bu yanıtını verdi.