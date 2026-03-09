Türkiye'ye yönelen füzenin hedefini açıkladı! AK Parti'den F-16 mesajı: "KKTC'nin güvenliğini düşünmek zorundayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat’ın sorularını yanıtladı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendiren Çelik “Bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi. Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından. Saldırganlıkla doğrudan İran hedef alınıyor. Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok.” ifadelerini kullandı.

"İRAN’DA HALKIN ÜZERİNE ATEŞ YAĞDI”

Çelik, saldırının İran halkına etkilerini de dile getirerek, “Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı. Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Kimsenin bir ülkeye rejimi için saldırmaya hakkı yok. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı.” dedi.

"ARABULUCULUK TÜRKİYE’DE OLSAYDI BU YAŞANMAZDI"

Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Çelik, “Arabuluculuk Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de olsa bu yaşanmazdı. Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR"

İsrail’in sınır genişletme yaklaşımına da değinen Çelik, “Bölgeyi tehdit ediyorlar. Bununla ilgili uzun zamandır değerlendirmeler yapılıyor ama İsrail'in harita, sınır değiştirmek gibi hakkı hukuku söz konusu olamaz. Biz barışın tarafındayız ama kendimizi korumak için topyekün bir hazırlığımız var. Türkiye uzun zamandır hazır. Savaş tehditlerine cevabımız Türkiye'nin gücüdür." dedi.

OVAL OFİS'TE TRUMP'IN GÜNDEM OLAN DUA GÖRÜNTÜLERİ

ABD’deki dini destek görüntülerine ilişkin olarak Çelik, “Savaş dua ile kutsanmaz. Savaşı destekleyen dini semboller işi başka yere götürdü." yorumunda bulundu.

İRAN’DA LİDER DEĞİŞİMİ: "ÇOK RADİKAL BİR POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMEMELİ"

İran’da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçti. Çelik karar için, “İran'ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran'ın tutumunu değiştirmez.” dedi.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELEN FÜZE

İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yönelen bir füze geçtiğimiz hafta havada etkisiz hale getirilmişti. Çelik, konuya ilişkin, “Füze Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Hedefin güneyde olduğu değerlendiriliyor. Amerika üslerini hedef aldıklarını söylüyorlar. İran'da konsolide bir yaklaşım olmadığı görülüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile vekiller arasında çelişki var. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz. Türkiye herhangi bir şekilde kendisine yönelen bir saldırıyı hiçbir gerekçeyle mazur görmez.” ifadelerini kullandı.

"İRAN’DAKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZLE TERÖR ÖRGÜTLERİ FARKLIDIR"

İran’daki Kürtler ile terör örgütlerini ayıran Çelik, “İran'daki Kürt kardeşlerimizle terör örgütleri farklıdır. Onlar Kürt grup değil, terörist. Kaostan sonuç çıkarmak felakettir. İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alanların karşısındayız.” dedi.

KKTC’YE TÜRK F-16'LARI: "BU ADIM KİMSEYİ HEDEF ALMIYOR, SADECE GÜVENLİK İÇİN"

Türkiye, KKTC’ye altı F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemi konuşlandırdı. Çelik, “Bu adım kimseyi hedef almıyor, sadece güvenlik için. Doğu Akdeniz'deki durum ortada. KKTC'nin güvenliğini düşünmek zorundayız. Rum tarafı Siyonist saldırganlıkla en yakın duran taraflardan bir tanesi. Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yaptıklarını ciddiye almıyoruz." dedi.