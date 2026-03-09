HABER

SON DAKİKA | Hatay'dan sonra şimdi de Gaziantep! Güneyşehir bölgesine füze parçaları düştü

Son dakika haberi: Orta Doğu'daki savaş zaman zaman bölgeye yayılırken, Gaziantep'ten gelen bir haber gündem oldu. Güneyşehir bölgesine bir füze parçası düştüğü belirlendi. Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Daha önce de İran'dan atılan bir füze Hatay'a düşmüş; Ankara ile Tahran arasındaki telefon trafiğinde duyulan rahatsızlık iletilmişti. MSB'den yapılan açıklamada olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Devrim Karadağ

Son dakika: Gaziantep'e füze parçası düştü haberi bir anda gündem yarattı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından başlayan savaşta Tahran peş peşe misillemeler gerçekleştirmiş; savaş bölgeye sıçramıştı. İran tarafından fırlatılan bir füze de Hatay'a düşmüştü.

Ankara ile Tahran arasındaki telefon trafiğinde duyulan rahatsızlık iletilmiş, İran istenilerek böyle bir füze atılmadığını belirtilmişti.

SON DAKİKA | GAZİANTEP'E FÜZE PARÇASI DÜŞTÜ

Son olarak bugün de benzer haber Gaziantep'ten geldi. Güneyşehir bölgesine bir füze parçası düştüğü belirtildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) ilk açıklama geldi. MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balistik füze NATI savunma sistemi tarafından düşürüldü. Füze parçaları Gaziantep'e düştü. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı"

