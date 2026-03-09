Son dakika | Gaziantep'e düşen füze parçası sonra NATO devrede: "Hazırız"

ABD-İsrail’in İran'a karşı başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken bugün Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Güneyşehir Mahallesi’ne havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları düştü. Füze parçaları inşaat alanındaki boş araziye düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

MSB: MÜHİMMAT PARÇALARI BOŞ ARAZİLERE DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayla ilgili NATO'dan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan NATO Sözcüsü Allison Hart şu ifadeleri kullandı:

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI HAZIRIZ"

"NATO, Türkiye'ye yönelen bir füzeyi daha önledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor."