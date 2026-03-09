HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde aynı noktada meydana gelen iki ayrı heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan

Edinilen bilgilere göre Kürtün ilçesi Taşlıca köyü mevkiinde sabah heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yaptıkları çalışmayla yolu tekrar trafiğe açtı.

KARAYOLUNDA KORKUTAN HEYELAN

Yolun trafiğe açılmasından saatler sonra aynı noktada tekrara heyelan meydana geldi. Dağ yamacından kopan kaya ve toprak kütlesi Gümüşhane Giresun karayolunu tamamen ulaşıma kapattı.

Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan 1

Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken Karayolları ekipleri ise yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Firari hükümlü evde halıların arasında yakalandıFirari hükümlü evde halıların arasında yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: "Uyarılarımıza rağmen yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: "Uyarılarımıza rağmen yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giresun Gümüşhane heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.