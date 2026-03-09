HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ İLETİLDİ

İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

İran ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı na çağrıldı 1

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486’ya yükseldiLübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486’ya yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.