ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak başta İsrail olmak üzere bölgede ABD askeri üssü bulunan ülkelere de füze ve dronlu saldırılar gerçekleştiren İran'dan fırlatılan füze, Türkiye topraklarına düşmüştü. NATO savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiği füze olayıyla iligli çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN tv100’E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Türkiye’ye doğru ateşlenen füze endişe yaratırken güvenlik kaynakları tv100’e özel açıklamalarda bulundu. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamayı tv100 yorumcusu Sinan Burhan aktardı. Burhan’ın aktardığı açıklamalar şöyle oldu:

"İKİ FÜZE DE AYNI NOKTADAN ATILMIŞ"

"Türkiye’ye atılan füzenin Hazar’ın güneyindeki bölgeden atıldığı tespit edildi. NATO sistemleri çerçevesinde bu füze düşürüldü.

İran Büyükelçiliği’ne Dışişleri tarafından gerekli uyarı yapıldı.

Atılan füzenin Fertah 110 ya da Zülfikar olduğu ifade ediliyor.

İlk füze de aynı noktadan atılmış, münferit olsa bir tesadüf denilebilir ama ikisi de aynı yerden atılınca burada bir irade var gibi gözüküyor.

TÜRKİYE GEREKLİ CEVABI VERECEK KUDRETTEDİR

Türkiye gerekli cevabı verecek kudrettedir ancak şu anda sükûnetle hareket etmeyi tercih etmektedir.

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail’in İran'a karşı başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken bugün (09.03.2026) Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Güneyşehir Mahallesi’ne havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları düştü. Füze parçaları inşaat alanındaki boş araziye düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili NATO'dan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan NATO Sözcüsü Allison Hart şu ifadeleri kullandı:

"NATO, Türkiye'ye yönelen bir füzeyi daha önledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor."