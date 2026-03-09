HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırıları ile başlayan savaş 10. gününde sürüyor. İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik füze NATO savunma sistemleri tarafından imha edildi. İran'dan gönderilen füzeyle ilgili güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiyi tv100 ekranlarında açıklayan gazeteci Sinan Burhan, füzenin atıldığı yerin tespit edildiğini söyledi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"
Mustafa Fidan

ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak başta İsrail olmak üzere bölgede ABD askeri üssü bulunan ülkelere de füze ve dronlu saldırılar gerçekleştiren İran'dan fırlatılan füze, Türkiye topraklarına düşmüştü. NATO savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiği füze olayıyla iligli çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta Türkiye ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi" 1

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN tv100’E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Türkiye’ye doğru ateşlenen füze endişe yaratırken güvenlik kaynakları tv100’e özel açıklamalarda bulundu. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamayı tv100 yorumcusu Sinan Burhan aktardı. Burhan’ın aktardığı açıklamalar şöyle oldu:

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta Türkiye ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi" 2

"İKİ FÜZE DE AYNI NOKTADAN ATILMIŞ"

"Türkiye’ye atılan füzenin Hazar’ın güneyindeki bölgeden atıldığı tespit edildi. NATO sistemleri çerçevesinde bu füze düşürüldü.

İran Büyükelçiliği’ne Dışişleri tarafından gerekli uyarı yapıldı.

Atılan füzenin Fertah 110 ya da Zülfikar olduğu ifade ediliyor.

İlk füze de aynı noktadan atılmış, münferit olsa bir tesadüf denilebilir ama ikisi de aynı yerden atılınca burada bir irade var gibi gözüküyor.

TÜRKİYE GEREKLİ CEVABI VERECEK KUDRETTEDİR

Türkiye gerekli cevabı verecek kudrettedir ancak şu anda sükûnetle hareket etmeyi tercih etmektedir.

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail’in İran'a karşı başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken bugün (09.03.2026) Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Güneyşehir Mahallesi’ne havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları düştü. Füze parçaları inşaat alanındaki boş araziye düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta Türkiye ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi" 3

Olayla ilgili NATO'dan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan NATO Sözcüsü Allison Hart şu ifadeleri kullandı:

"NATO, Türkiye'ye yönelen bir füzeyi daha önledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO devrede: "Hazırız" NATO devrede: "Hazırız"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadıköy'de akılalmaz soygun! Evdekileri bağlayıp kasayı boşalttılarKadıköy'de akılalmaz soygun! Evdekileri bağlayıp kasayı boşalttılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Hatay İran Türkiye füze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.