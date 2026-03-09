HABER

Denizli beşik gibi! 5.1'lik sarsıntının ardından bu kez 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Denizli, gün içerisinde iki kez depremle sarsılmıştı.

Mustafa Fidan

Denizli'de bugün art arda üç deprem meydana geldi. Akşam saatlerindeki 4.1'lik depremin ardından gece saatlerinde de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DENİZLİ'DE ART ARDA DEPREMLER: 4.2 İLE SALLANDI

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 23:20'de meydana gelenen depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi. Deprem, yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde oldu.

SABAH SAATLERİNDE 5.1 İLE SARSILMIŞTI

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre aynı bölgede saat 20.02'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09 Mart 2026
09 Mart 2026

Anahtar Kelimeler:
deprem Denizli afad
