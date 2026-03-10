HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile İran'ın talebi üzerine görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile İran'ın talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarafı olmadığı çatışmadan olumsuz etkilendiğini belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaşanan son gelişmeleri ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin, Pezeşkiyan'ın talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.

ERDOĞAN-PEZEŞKİYAN GÖRÜŞMESİ: "TARAFI OLMADIĞIMIZ ÇATIŞMADAN OLUMSUZ ETKİLENİYORUZ"

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan gelişmeyle ilgili şu bilgiler aktarıldı;

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran'ın talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin tarafı olmadığı çatışmadan olumsuz etkilendiğini belirterek Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile karşı tarafın talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye’nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade etti.

"KARDEŞ ÜLKELERİ HEDEF ALMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran’ın bölgemizdeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığımızı, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahamızın ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Pezeşkiyan’a, Menab’daki okul saldırısında öldürülen çocuklar başta olmak üzere yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğumuzu ifade etti.

PEZEŞKİYAN'DAN "FÜZELER İRAN KAYNAKLI DEĞİL" VURGUSU

İran Dini Lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mücteba Hamaney’in yeni Dini Lider seçilmesinin, bölgede barışa vesile olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Pezeşkiyan da Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını ve konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacaklarını söyledi."

