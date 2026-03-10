ABD Başkanı Trump: "İran'la ilgili en büyük risk 3 gün önce ortadan kalktı"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 11. gününe girdi. İran'da dini lider Ali Hamaney saldırılarda hayatını kaybederken, başta İsrail olmak üzere ABD üssü bulunan bölge ülkelerinin çoğu İran saldırılarının hedefi oldu.

Süreçle ilgili soruları yanıtlamak üzere kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın devamıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

TRUMP: "NİHAİ ZAFERİ ELDE EDENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Trump, şunları söyledi;

"İran'daki füzeleri ortadan kaldırdık. İran'daki saldırıları yapmasaydık iki haftada İsrail yok olurdu. Eğer biz yapmasaydık onlar bir hafta içinde bize saldıracaktı.

Yeterince ve tamamen sonlandırıp nihai zaferi elde edene kadar devam edeceğiz.

İran'ın elinde hiçbir şey kalmadı, 2 gün önce teslim olmaları gerekirdi. İran'da 5 binden fazla hedef vurduk. Küçük bir gezintiye çıktık, bunun kısa bir gezinti olacağını göreceksiniz.

"İRAN'IN İHA ÜRETİM TESİSLERİNİ VURUYORUZ"

En önemli kısmı sona bıraktık. Artık İran'ın İHA üretim tesislerini vuruyoruz. Savaştaki en büyük risk 3 gün önce ortadan kalktı. İran'da sona doğru yaklaşıyoruz. Savaşı burada bitirebiliriz ama daha ileri gideceğiz.

Rejime karşı tam zafere kararlıyız. Destansı öfke operasyonu sürüyor. Operasyonu bitirmeye yaklaşıyoruz. İran kara bulut gibi sadece İsrail’in değil tüm Orta Doğu‘nun üzerinde dolaşıyordu. Tüm Orta Doğu‘yu ele geçirecekti. Kanıtlarımız var.

Hürmüz'de ABD donanması var. Petrol tedarikini durduracak bir şey yaparlarsa çok sert karşılık veririz.

İRAN'DA OKULUN VURULMASI OLAYI

Çok yakın zamanda liderleri dahil birçok şeyi ortadan kaldırdık İran'da. Şu açık ki, çok etkili bir süreç oldu bizim için.

(İran'daki öğrencilerin olduğu okulu ABD füzesinin vurmasıyla ilgili) Tom Hawk füzesi çok güçlü, başka ülkelere de satılıyor. Bunu araştırıyoruz.

İran için yeni bir başlangıç diyebiliriz. Donanması kalmadı, hava savunma sistemi kalmadı. Liderlikle ilgili biliyorsunuz hepsi gitti. Bizim açımızdan büyük bir başarı. Büyük risk son saldırılarımızla ortadan kaldırıldı. Güçlü donanmaları yok edildi.

"PETROL FİYATLARI BEKLEDİĞİMDEN AZ YÜKSELDİ"

Bu süreçten sonra petrol fiyatları arttı ama düşündüğümden az yükseldi. Sonuçta bunun başarılı bir askeri operasyon olduğunu düşünüyorum. En iyi orduya ve en iyi generallere sahibiz. Putin'le görüştüm o da etkilenmiş durumdaydı. İran'ı vurduk ve nükleer silahla ilgili riski ortadan kaldırdık.

"İRAN'IN YENİ LİDERİ HAYAL KIRIKLIĞI"

Hatırladığınız gibi herkes görevden alınmıştı Irak'ta ve DEAŞ gibi militarist güçler ortaya çıkmıştı. Bunun tekrar olmasını istemiyoruz. İran'ın yeni lideri hayal kırıklığı. İran için aynı sorunların yaşanmasına neden olacak.

("Yeni dini lideri ortadan kaldırmanız gerekiyor mu?" sorusuna) "Bunu söylemek istemiyorum."

"KÜBA BİZİMLE ANLAŞMA YAPMAK ZORUNDA"

Küba'nın anlaşma yapmak istemesiyle ilgili: Rubio çok önemli işler yapıyor bu konuda. ABD halkı ona güveniyor. Bölge dillerini konuşması çok iyi. Enerji ya da para konusunda Küba'nın çok eksikleri var. İnsani olarak zorlu durumdalar.

Küba'daki yönetim tarihi anlamda zaten kötüydü. Evet bir anlaşma yapılması gerekiyor, başka çıkışları yok.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ: "İYİ BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Putin'le iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna konusunu ele aldık. Uzamış, bitmeyen bir müzakere. Putin ve Zelenskiy arasındaki sorunları çözmeye yönelik önemli bir görüşmeydi.