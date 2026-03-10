HABER

Böyle görüntülendiler! ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne ulaştı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken, ABD ordusu da kritik uçaklarını göndermeye devam ediyor. Son olarak ABD'ye ait B-52 ağır bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Üssü'ne indiği belirtildi. Üssün, B-1, B-52 ve B-2 gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu belirtildi.

BBC'de yer alan haberde, ABD'ye ait B-52 bombardırman uçaklarının RAF Fairford Üssü'ne ulaştığı bildirildi. 6 Mart Cuma akşamı üssüne gelen bir B-1 Lancer bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki B-1 uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı da belirtildi.
Böyle görüntülendiler! ABD ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere deki RAF Fairford Üssü ne ulaştı 1

SON 72 SAATTE HAVA FAALİYETLERİNDE ARTIŞ

Son 72 saatte RAF Fairford Üssü'ndeki hava faaliyetlerinde önemli artış olduğu ve ABD'nin ağır bombardıman uçaklarını bölgeye konuşlandırdığı aktarıldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından B-52 bombardıman uçaklarının ilk kez İngiltere'de görüldüğüne dikkati çekildi.

Böyle görüntülendiler! ABD ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere deki RAF Fairford Üssü ne ulaştı 2

Gloucestershire ve Wiltshire sınırında bulunan RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı kaydedildi.

Böyle görüntülendiler! ABD ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere deki RAF Fairford Üssü ne ulaştı 3

Üssün, B-1, B-52 ve B-2 gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu belirtildi.

Böyle görüntülendiler! ABD ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere deki RAF Fairford Üssü ne ulaştı 4

İNGİLTERE'DEN ABD'YE ÜSLERİ KULLANMA İZNİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başlangıçta ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik yürüttüğü saldırılarda İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş ve bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılığına yol açmıştı.

Başbakan Starmer, daha sonra yayımladığı video mesajda, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.

Starmer ayrıca, ABD'nin İngiliz üslerini İran'ın füze sistemlerini "kaynağında imha etmek" ve "belirli ve sınırlı savunma amacıyla" kullanacağını ifade etmişti.

İngiltere'nin, ABD'ye, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile RAF Fairford Üssü'nün kullanımına izin verdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

