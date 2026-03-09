HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

İletişim Başkanı Duran'dan düşen füze parçalarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Gaziantep'e füze parçaları düştüğünü açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Duran, "İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan düşen füze parçalarıyla ilgili açıklama
Ufuk Dağ

Hatay'ın ardından Gaziantep'e de füze parçaları düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzenin NATO hava ve savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da düşen füze parçalarıyla ilgili açıklama geldi.

İletişim Başkanı Duran dan düşen füze parçalarıyla ilgili açıklama 1

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran şu ifadelere yer verdi;

İran’dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye’nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.

İletişim Başkanı Duran dan düşen füze parçalarıyla ilgili açıklama 2

Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'e füze parçası düştü! Gaziantep'e füze parçası düştü!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da İHA paniği! Bomba ihtimali harekete geçirdi, bölge emniyete alındıSakarya'da İHA paniği! Bomba ihtimali harekete geçirdi, bölge emniyete alındı
Bolu’da pazarda iki inşaat firması yetkilileri kavga etti: 3 yaralıBolu’da pazarda iki inşaat firması yetkilileri kavga etti: 3 yaralı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
füze Burhanettin Duran
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.