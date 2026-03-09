Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde

Dünya ordularının askeri kapasitesini karşılaştıran Global Firepower (GFP) 2026 endeksi yayımlandı. Her yıl açıklanan endeks; asker sayısı, hava ve deniz gücü, tank ve zırhlı araç kapasitesi, savunma bütçesi ve lojistik altyapı gibi 60’tan fazla kriteri değerlendirerek ülkelerin askeri gücünü sıralıyor.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI ARASINDA İLK 10'DA

145 ülkenin incelendiği listede ABD dünyanın en güçlü ordusu unvanını korurken, Rusya ikinci sırada yer aldı. Çin ise üçüncü sıradaki konumunu korudu. Asya ve Avrupa’dan birçok ülkenin üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye de ilk 10’da yer alarak dikkat çekti.

ORTA DOĞU YANGIN YERİ; ORDULARIN GÜÇ SIRALAMASI GÜNDEMDE

Global Firepower listesi, Orta Doğu’da giderek büyüyen gerilimle birlikte yeniden gündeme geldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, bölgede geniş çaplı bir savaş riski doğurdu. Çatışmaların büyümesi halinde dünyanın en güçlü ordularının askeri kapasitesi ve ittifak dengelerinin daha da kritik hale gelebileceği değerlendiriliyor.

ENERJİ PİYASALARI VE BÖLGE DENGELERİ ETKİLENİYOR

Uzmanlara göre ABD-İran geriliminin büyümesi yalnızca askeri dengeleri değil, küresel enerji piyasalarını da etkiliyor. İsrail’in İran’daki bazı hedeflere yönelik saldırılarının ardından İran yönetimi Körfez’deki enerji altyapılarına misilleme tehdidinde bulunurken petrol fiyatlarında da sert yükseliş yaşandı.

Uzmanlar, mevcut çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesi halinde askeri güç dengelerinin ve uluslararası ittifakların belirleyici olacağını vurguluyor.