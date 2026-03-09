HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde

Global Firepower 2026 askeri güç endeksi gündemde. 145 ülkenin hava, kara ve deniz gücü, savunma bütçesi ve askeri kapasitesinin analiz edildiği listede dünyanın en güçlü orduları sıralandı. ABD zirvedeki yerini korurken Türkiye’nin ilk 10’daki konumu dikkat çekti. Liste, ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaşın gölgesinde yeniden konuşulmaya başladı.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde
Mehmet Hazar Gönüllü

Dünya ordularının askeri kapasitesini karşılaştıran Global Firepower (GFP) 2026 endeksi yayımlandı. Her yıl açıklanan endeks; asker sayısı, hava ve deniz gücü, tank ve zırhlı araç kapasitesi, savunma bütçesi ve lojistik altyapı gibi 60’tan fazla kriteri değerlendirerek ülkelerin askeri gücünü sıralıyor.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI ARASINDA İLK 10'DA

145 ülkenin incelendiği listede ABD dünyanın en güçlü ordusu unvanını korurken, Rusya ikinci sırada yer aldı. Çin ise üçüncü sıradaki konumunu korudu. Asya ve Avrupa’dan birçok ülkenin üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye de ilk 10’da yer alarak dikkat çekti.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde 1

ORTA DOĞU YANGIN YERİ; ORDULARIN GÜÇ SIRALAMASI GÜNDEMDE

Global Firepower listesi, Orta Doğu’da giderek büyüyen gerilimle birlikte yeniden gündeme geldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, bölgede geniş çaplı bir savaş riski doğurdu. Çatışmaların büyümesi halinde dünyanın en güçlü ordularının askeri kapasitesi ve ittifak dengelerinin daha da kritik hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde 2

ENERJİ PİYASALARI VE BÖLGE DENGELERİ ETKİLENİYOR

Uzmanlara göre ABD-İran geriliminin büyümesi yalnızca askeri dengeleri değil, küresel enerji piyasalarını da etkiliyor. İsrail’in İran’daki bazı hedeflere yönelik saldırılarının ardından İran yönetimi Körfez’deki enerji altyapılarına misilleme tehdidinde bulunurken petrol fiyatlarında da sert yükseliş yaşandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzmanlar, mevcut çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesi halinde askeri güç dengelerinin ve uluslararası ittifakların belirleyici olacağını vurguluyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

1. ABD

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde G1

PwrIndx: 0.0712 (sabit)

2. RUSYA

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde G2

PwrIndx: 0.0714 (sabit)

3. ÇİN

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde G3

PwrIndx: 0.0722 (sabit)

4. HİNDİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde G4

PwrIndx: 0.1023 (sabit)

5. GÜNEY KORE

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! ABD/İsrail - İran savaşıyla yeniden gündemde G5

PwrIndx: 0.1416 (sabit)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ordu İran İsrail Türkiye Orta Doğu savaş abd türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.