MSB duyurdu! Türk F-16'ları KKTC'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıklamıştı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından geçen günlerde yapılan açıklamada ise son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirilmişti.

"6 F-16 SAVAŞ UÇAĞI KKTC'YE KONUŞLANDIRILMIŞTIR"

Konuyla ilgili olarak MSB'den açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır.

"İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İLAVE TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEKTİR"

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir"