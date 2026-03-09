Hamside beklenen son!

Karadeniz’de yaklaşık 6 aydır aralıksız avlanan hamsi, uzun bir sürenin ardından ilk kez Trabzon balık halinde tezgahlarda yer almadı. Balıkçı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte hamsinin sezonunun sona erdiğini belirterek tezgahlarda artık mezgit ve istavritin daha çok görüleceğini söyledi.

Trabzon Balık Hali’nde esnaflık yapan Ahmet Çoğalmış, Eylül ayından bu yana aralıksız avlanan hamsinin ilk kez bugün tezgahlarda yer almadığını söyledi. Çoğalmış "Hamsinin nihayetinde sonuna gelindi. İlk defa bugün tezgahlarda hamsi yok. Eylül ayından beri hiç durmadan hamsi çıkıyordu ancak bugün gelmedi. Artık gitti gibi görünüyor. Son zamanlarda da çok güzel ve lezzetli hamsi çıkmıştı. Vatandaşlar da oldukça memnundu ama nihayetinde bitti. Bundan sonra tezgahlarda istavrit, mezgit, somon, levrek ve alabalık daha çok yer alacak. Yaz sezonu mezgitin sezonudur, bundan sonra mezgit ve istavriti bol görürüz. Şu anda istavrit 100 TL, mezgit 250 TL, yaprak tirsi 75-100 TL, somon 300 TL, levrek ise 500 TL’den satılıyor" dedi.

Balıkçı esnafı Murat Doğan ise yaklaşık 6 aydır devam eden hamsi avının sonuna gelindiğini belirterek "Hamsi şu anda bitti gibi gözüküyor. 6 aydan beri sürekli hamsi çıkıyordu ancak bugün çıkmadı. Havaların ısınmasıyla birlikte hamsi tezgahlardan çekiliyor. Hamsiden boşalan yeri de bol çıkan mezgit ve istavrit alıyor. Mezgit bugün oldukça bol çıktı. Daha önce 1500 TL’ye kadar satılan mezgit, bol çıkmasıyla birlikte fiyat olarak da düşüş gösterdi. İnce mezgit 200 TL, büyük mezgit 500 TL" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır