İranlı yetkili duyurdu! Tahran'dan kritik karar: "ABD sermayesi de hedef alınacak"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı bir yetkili, ABD ve İsrail’in, İran’ın altyapısına yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

İRANLI YETKİLİ DUYURDU

İran’ın hedef belirleme sürecinde değişikliğe gittiğine atıf yapan yetkili, ülkesinin artık yalnızca ABD ve İsrail’e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyeceğini belirterek, “İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını” söyledi.

Yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtti.

PETROL SAHALARI HEDEF ALINMIŞTI

ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı.

Saldırılarda Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere bir çok petrol depolama tesisi hasar görmüştü.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır