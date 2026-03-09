HABER

Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Bugün termometre kış ayarında!

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre doğu bölgelerinde kar yağışı beklenirken, bazı kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Yetkililer buzlanma, sis ve çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Bugün termometre kış ayarında!
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hkkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Bugün termometre kış ayarında! 1

BUZ, DON, PUS, SİS...

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Bugün termometre kış ayarında! 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Bugün termometre kış ayarında! 3

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Bugün termometre kış ayarında! 4

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

