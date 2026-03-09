HABER

İBB yolsuzluk davası bugün! Ekrem İmamoğlu ilk kez hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 402 sanık bugün ilk kez hâkim karşısına çıkıyor. İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Devrim Karadağ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 402 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası, bugün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülecek.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterildi. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı anlatıldı. Bu şekilde toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı öne sürüldü.

402 sanık bu suçlamalarla ilk kez bugün Silivri'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 3739 sayfalık iddianame birçok ayrıntıya yer verildi.

SAVCILIKTAN AHTAPOT BENZETMESİ

İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL İSTENDİ

Başsavcılığa göre İmamoğlu'nun yöneticisi olduğu örgüt yapılanması Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde büyüdü. 142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Örgüte yönelik şemada, Eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanları Adem Soytekin ve Murat Gülibrahimoğlu ile 26 Ekim'de casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün yönetici sıfatıyla yer aldı.

15 İSİM GİZLİ TANIK OLDU

NTV'de yer alan habere göre; soruşturmanın seyri etkin pişmanlık faydalanan 76 sanıkla gizli tanık olan 15 ismin verdiği ifadelerde değişti. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi.

Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıkları göreviıden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ile sanatçı Ercan Saatçi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da var.

SADECE İBB DEĞİL VEKİLLER DE VAR

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Savcılık iki isim hakkında fezleke hazırlanması için Ankara’ya yazı gönderdi.

BÜYÜK SALON YETİŞMEDİ, MAHKEMEYE GİRİŞTE SINIRLAMA

Türkiye'nin en çok sanık sayısına sahip davalarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının Silivri'de Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki yeni salonda görülmesi planlanıyordu ancak inşaat çalışmaları devam ettiği için ilk duruşma aynı yerde bulunan 1 no'lu salonda yapılacak

Bu salonun fiziki şartları nedeniyle hem sanık avukatlarına hem de izleyicilere bazı sınırlamalar getirildi. Her sanık için en çok 3 avukat hazır bulunabilecek, izleyicilerde ise öncelik tutuklu sanık yakınlarına verildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davayı takip edecek gazeteci sayısı da 25 ile sınırlandırıldı.

