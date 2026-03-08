HABER

ABD denizaltısı saldırmıştı! İran, batan fırkateynde ölen asker sayısını açıkladı

İran, Sri Lanka yakınlarında seyir halindeyken “ABD tarafından 4 Mart'ta saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateyn ile ilgili açıklama yaptı. ABD denizaltından fırlatılan torpido ile batan fırkateynde 104 askerin öldüğü, 20 askerin ise kayıp olduğu bildirildi.

İran Devlet Televizyonu’na göre, İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili bilgilendirmede bulundu.

"136 MÜRETTEBAT VARDI"

İran Ordusu, Milan 2026 tatbikatı kapsamında Hindistan’a giden ve dönüş yolunda ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı tarafından batırılan “IRIS Dena” fırkateyninin “vahşi bir saldırıya” maruz kaldığını belirterek, “ABD tarafından saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybederken 20 askerin akıbeti henüz tespit edilemedi.” açıklamasında bulundu.

“IRIS Dena” fırkateyninde toplam 136 mürettebatın bulunduğunu belirten İran Ordusu, 32 personelin yaralı olarak sağ kurtulduğunu belirtti.

ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı, 4 Mart'ta İran Donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateynini Sri Lanka açıklarında batırmıştı.

Kaynak: AA

İran savaş gemisi
