MSB: İran'dan ateşlenen füze Doğu Akdeniz'de etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB: İran'dan ateşlenen füze Doğu Akdeniz'de etkisiz hale getirildi
Doğukan Akbayır

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik füzenin imhasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MSB: "NATO HAVA VE FÜZE SAVUNMA UNSURLARINCA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaşanan gelişme sonrası açıklamada bulundu. Duran'ın ifadeleri şu şekilde:

