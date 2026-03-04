MSB: İran'dan ateşlenen füze Doğu Akdeniz'de etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik füzenin imhasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaşanan gelişme sonrası açıklamada bulundu. Duran'ın ifadeleri şu şekilde:

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma… https://t.co/FxFPUzoWnX