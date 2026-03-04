Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü! Gören yanına koştu... Görüntüler olay oldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran’ın misilleme kapsamında fırlattığı füzelerden biri Suriye’nin Kamışlı kentine düştü.

TÜRKİYE'NİN HEMEN YANIBAŞI

Haseke iline bağlı olan ve Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı, Mardin Nusaybin'e yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

TOPRAĞA SAPLANDI

Edinilen bilgilere göre, İran tarafından ateşlenen füze açık araziye isabet etti. Şans eseri patlama meydana gelmezken, füze toprağa saplanmış halde bulundu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

YANINA GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Füzenin düştüğü alan kısa sürede çevredeki sivillerin dikkatini çekti. Patlamamış mühimmatın yanına kadar yaklaşan bazı kişilerin cep telefonlarıyla görüntü çektiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Güvenlik uzmanları, patlamamış mühimmatın büyük risk taşıdığına dikkat çekerek sivillerin bu tür cisimlere kesinlikle yaklaşmaması gerektiğini vurguladı.

İşte bir anda herkesin konuştuğu fotoğraf kareleri;