iPhone kullanıcıları dikkat! 'ABD'nin casus yazılımı yanlış ellere geçti'

Siber güvenlik dünyası devasa bir haberle sarsıldı. Bu haber, iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

"IPHONE HACKLEME KİTİ ARTIK YABANCI CASUSLARIN VE SUÇLULARIN ELİNDE"

Wired dergisinde yer alan habere göre; Google'ın Tehdit İstihbarat Grubu (Threat Intelligence Group) ve mobil güvenlik firması iVerify tarafından yapılan analizler, hakkında ABD hükümeti için geliştirildiği iddiası bulunan "Coruna" adlı bir iPhone hackleme araç setinin yabancı casusların ve suçluların eline geçtiğini ortaya koydu.

Haberin detaylarına göre "Coruna" adlı bu araç seti, daha eski iPhone işletim sistemlerini (iOS 13'ten iOS 17.2.1'e kadar) etkiliyor. Araştırmacılar, bu kitin 23 farklı güvenlik açığından yararlandığını belirtiyor.

ON BİNLERCE TELEFONA BULAŞMIŞ OLABİLİR

Coruna'nın on binlerce telefonu enfekte etmiş olabileceği söylenirken, Apple'ın iOS 26'da Coruna tarafından kullanılan güvenlik açıklarını yamaladığı, bu nedenle istismar tekniklerinin yalnızca iOS 13'ten 17.2.1'e kadar olan sürümlere karşı çalıştığı aktarılıyor.

Öte yandan haberde yer alan teknik bir detaya göre; araç seti hedeflenen cihazda Apple'ın güvenlik ayarı olan "Kilit Modu"nun etkin olup olmadığını kontrol edebiliyor ve eğer bu mod açıksa hackleme girişiminde bulunmuyor.