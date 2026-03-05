Son dakika | Türkiye'den "Cevap hakkımız saklıdır" çıkışı! Hatay'a düşen füze hakkında MSB'den açıklama

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı komşu İran'da 6 gündür süren savaş ve gündemdeki diğer birçok başlık hakkında açıklamada bulundu. İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç yaşandığı iddiasına yanıt veren Bakanlık "Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır" ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERME HAKKIMIZ MAHFUZDUR"

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle, toplumumuzun her alanında üstlendikleri çok yönlü sorumlulukları ve ortaya koydukları önemli başarılarla hayatımıza değer katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyor; tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Dün (4 Mart) İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hâle getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir.

Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde;

3 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.

Terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmaların başarıyla devam ettiği Suriye Harekât Alanlarında ise Menbic bölgesinde imha edilen 2 kilometrelik tünelle birlikte imha edilen tünel uzunluğu 761 kilometreye (Tel Rıfat 302 km/Menbic 459 km) ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

​Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda hafta boyunca;

​- 126 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.200 olmuş,

​- Hafta içerisinde engellenen 1.495 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 760’a ulaşmıştır.

​Yine, bu hafta içerisinde; Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 116 kilogram (Van 94.600 gram/Hakkâri 21.750 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Diğer yandan, İran ile İsrail-ABD arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır. ​İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm hudutlarımızda yoğun güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER

​İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde; Türkiye ile Yunanistan arasında tesis edilen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) kapsamında; Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet, 9-11 Mart tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirecektir.

İSRAİL

​İsrail ve ABD tarafından İran’a yapılan saldırılarla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmaları yakından takip ediyoruz.

​Masum sivillerin hayatına ve bölgemizin huzur ve istikrarına kasteden çatışmaların derhâl sonlandırılmasını temenni ediyoruz.

​Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ve sorunların ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini bir kez daha vurguluyoruz.

Sayın Bakanımız 26 Şubat’ta, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı’nı kabul etmiş,

Aynı gün (26 Şubat), Komuta Kademesiyle Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmiş, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından Gazi Meclisimizde aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile onların değerli aileleri için düzenlenen iftara katılmıştır.

27 Şubat’ta, beraberinde Komuta Kademesiyle İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Sayın Bakanımız,

2 Mart’ta, ülkemize resmî ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı’nı ağırlamış,

3 Mart’ta, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Bakanımız 4 Mart’ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Özel Kuvvetler Komutanlığı/Ankara’da düzenlenen iftar yemeğine Komuta Kademesiyle birlikte katılmıştır.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel yeteneklerini geliştirmek ve caydırıcılığını pekiştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu kapsamda;

2-13 Mart tarihleri arasında Konya’da Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Millî Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmekte,

28 Şubat-13 Mart tarih aralığında;

28 Şubat-13 Mart tarih aralığında; İspanya ve Almanya’da Ramstein Ambition Hava Savunma Harbi,

Kenya’da Justified Accord tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, Kuzey Avrupa konuşlanması kapsamında Steadfast Dart-2026 Tatbikatı’nı müteakip 26 Şubat’ta Rotterdam/Hollanda’ya liman ziyareti yapmıştır.

3-8 Mart tarihleri arasında Southampton/İngiltere’ye liman ziyareti gerçekleştiren Görev Kuvvetimiz; 5-20 Mart tarihleri arasında Kuzey Denizi/Norveç’te icra edilen Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026 Tatbikatı’na iştirak etmektedir.

23 Şubat’ta başlayan, TCG I. İnönü denizaltımız ve bir deniz karakol uçağımız ile katılım sağladığımız İtalya’daki Dynamic Manta Denizaltı Savunma Tatbikatı yarın

(6 Mart) sona erecektir.

Denizaltımız tarafından 6-8 Mart tarihleri arasında Katanya/İtalya’ya, 10-13 Mart tarihleri arasında Durres/Arnavutluk’a liman ziyaretleri icra edilecektir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca 9-13 Mart tarihleri arasında;

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de yüzer unsurlar ile Fiilî Silah Eğitimleri yapılması planlanmaktadır.

Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi’nde görev alan ve dönüş seyrine başlayan TCG Sancaktar ve TCG Gökova tarafından 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Cibuti’ye liman ziyareti yapılmıştır.

5 Şubat-16 Mart tarihleri arasında NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevi kapsamında faaliyet gösteren TCG Anamur mayın avlama gemimiz, 1-3 Mart tarihleri arasında Suda/Yunanistan’a liman ziyareti gerçekleştirmiştir.

NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında; Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku tarafından 4-7 Mart tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti yapılmaktadır.

Diğer yandan,

8 Mart’ta Çanakkale’de Nusret Mayın Gemisinin 8 Mart 1915 sabahı gerçekleştirdiği tarihî mayınlamayı anmak maksadıyla anma töreni icra edilecek,

Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 9-11 Mart tarihleri arasında ülkemizde yapılacak,

Nordik-Baltık ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve Savunma Ataşeleri tarafından 10 Mart’ta İstanbul’da bulunan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezimize (MARSEC COE) ziyaret gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Harita Genel Müdürlüğümüz ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığımız tarafından 26 Ocak-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen “10’uncu Ulusal Antarktika Bilim Seferi”ne katılım sağlanmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca;

-2-4 Mart tarihleri arasında; muharip uçaklarımız, Havadan İhbar Kontrol Uçağı (HİK) ve NATO AWACS uçağının katılımıyla NEXUS ACE görevi yapılmış,

Bugün (5 Mart) muharip ve destek uçaklarımız ile Doğu Karadeniz'de eğitim görevi icra edilmektedir.

​Mehteran Birlik Komutanlığımızca “Antalya’nın Fethinin 819’uncu Yıl Dönümü Etkinlikleri” kapsamında 4-5 Mart’ta konser icra edilmektedir.

​Öte yandan, Türkiye Atletizm Federasyonu organizatörlüğünde Antalya’da düzenlenen “Türkiye Kros Süper Lig Şampiyonası”nda Türkiye şampiyonu olan ve 2027 yılında gerçekleştirilecek “Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası”nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımız ile ferdî tasnifte Türkiye şampiyonu olan sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları kapsamında, hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir.

ABD’de düzenlenen ve 11 farklı ülkeden 37 takımın katıldığı “RoboBoat 2026 İnsansız Otonom Deniz Araçları Yarışması”nda 4’üncülük elde eden, ayrıca yarışmada ilk kez iki insansız deniz aracının birbiriyle haberleşmesini sağlayarak “İnsansız Deniz Araçları Haberleşme Başarı Ödülü”nü kazanan Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz.

​​​“EFES-2026 Tatbikatı” kapsamında genç yeteneklere fırsat sunmak ve savunma alanındaki yenilikçi fikirleri teşvik etmek amacıyla “Efes 2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri” konulu üniversiteler arası proje yarışması düzenlenecektir.

​​​Üniversitelerimiz ve savunma sanayi firmalarımızın bir araya getirileceği söz konusu yarışmayla, yerli ve millî savunma teknolojilerine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

​Savunma bilimleri ve teknolojileri alanında geliştirilecek projeler arasından seçilecek çalışmalar, EFES-2026 Tatbikatı’nın fiilî safhasında sergilenecektir. Son başvuru tarihi 24 Nisan olan yarışmaya tüm üniversite öğrencilerimizi davet ediyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlanan takvime uygun olarak devam etmektedir.

25 Şubat’ta başlayan “Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2026 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini” başvuruları 9 Mart’ta sona erecektir.

​​Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; milletimizin güveninden aldığı güçle, ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlendiği tüm görevleri dün olduğu gibi bugün ve yarın da azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir.

İRAN’DAKİ SON DURUM

Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir.

Bu kapsamda; tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE KİTLESEL GÖÇ İHTİMALİ

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran’dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla “Hudut namustur” anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır.

İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜ PJAK’IN İRAN’DAKİ FAALİYETLERİ

Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil; toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır.

Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran’ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir.

Terör örgütü PJAK’ın İran’da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz.

KKTC’NİN GÜVENLİĞİ

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz.