HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Azerbaycan İran'a meydan okudu: 'Saldırı cevapsız kalmayacak'

İran, ABD-İsrail savaşının 6. gününde savaş bir yeni bölgeye daha sıçradı. İran, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan'a İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda iki kişi yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırının ardından, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.

Azerbaycan İran'a meydan okudu: 'Saldırı cevapsız kalmayacak'
Ufuk Dağ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve saldırıların cevapsız kalmayacağını duyurdu.

Azerbaycan İran a meydan okudu: Saldırı cevapsız kalmayacak 1

SALDIRI İNCELENİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil altyapılara düzenlenen saldırılardaki İHA'ların teknik parametreleri ile saldırıların ayrıntılarının araştırıldığı bildirildi.

"SORUMLULUK TAMAMEN İRAN'DA"

Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan İran a meydan okudu: Saldırı cevapsız kalmayacak 2

"CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

İKİ SİVİL YARALI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve iki sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in şehit olduğu yerde dua etti! Yanındaki teğmen dikkat çektiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in şehit olduğu yerde dua etti! Yanındaki teğmen dikkat çekti
Adana'da panik anları! Kahraman işçi bir an bile düşünmediAdana'da panik anları! Kahraman işçi bir an bile düşünmedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İran İHA saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.