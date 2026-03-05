HABER

Yalova’da kaçak sigara operasyonu

Yalova’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 bin dolu makaron ve 16 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde E.D.’ye ait işletme ve otomobilde arama gerçekleştirdi. Aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan koliler ile işletme içinde tütün doldurulmuş 27 bin makaron, 16 kilogram gram kıyılmış tütün ve tütün doldurma makinesi yakalandı. Şüpheli E.D. hakkında ’kaçakçılıkla mücadele kanunu’ ve ’tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun’ çerçevesinde adli ve idari işlem başlatıldı.
