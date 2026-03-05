Tokat’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki otomobil ile M.İ. idaresindeki otomobil Artova ilçe girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi de hurda yığınına dönerken kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır