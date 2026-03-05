HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tokat’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Artova ilçesi girişinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki otomobil ile M.İ. idaresindeki otomobil Artova ilçe girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi de hurda yığınına dönerken kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 1

Tokat’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik derdini bitiren 10 milyon dolarlık Mercedes! Ama onu garajınıza park edemeyeceksinizTrafik derdini bitiren 10 milyon dolarlık Mercedes! Ama onu garajınıza park edemeyeceksiniz
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybettiBeton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.