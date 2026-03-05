HABER

Trafik derdini bitiren 10 milyon dolarlık Mercedes! Ama onu garajınıza park edemeyeceksiniz

Yeni ACH145 Mercedes-Benz Edition modeli tanıtıldı. Mercedes ile Airbus Corporate Helicopters (ACH) iş birliğinin bir ürünü olan ACH145 Mercedes-Benz Edition sanıldığının aksine bir otomobil değil, bir helikopter.

Enes Çırtlık

Yoğun trafik, dünya çapında da en büyük problemlerden biri. Hal böyle olunca insanlar trafiğe takılmadan A noktasından B noktasına gitmek için yeni ve farklı seçenekleri değerlendiriyor. Airbus Corporate Helicopters (ACH) ve Mercedes-Benz ortaklığının bir meyvesi olan yeni ACH145 Mercedes-Benz Edition helikopteri de bu seçeneklerin bir örneği ancak bir otomobil gibi garajınıza park edemeyeceğiniz bu helikoptere sahip olabilmek için on milyonlarca doları gözden çıkarmanız gerekecek.

İŞTE ACH145 MERCEDES-BENZ EDİTİON'IN ÖZELLİKLERİ

Airbus Corporate Helicopters (ACH) ve Mercedes-Benz tarafından Brezilya'da düzenlenen bir tanıtım etkinliğinde tanıtılan ACH145 Mercedes-Benz Edition'ın iç mekanı bir EQS veya Maybach konsept otomobilinin atmosferini yansıtır nitelikte. Helikopterin iç mekanında deri döşeme, ahşap zemin ve cilali alüminyum gibi detaylar bulunuyor. Alıcılar, Atlas, Meteor, Phoenix, Zenith, Polaris ve Solaris gibi 6 farklı iç tasarım seçeneği arasından seçim yapabiliyor. Helikopterin 4 ila 8 koltuklu yerleşim seçenekleri mevcut.

Tasarıma yönelik dokunuşların altında, Airbus'ın en yeni beş kanatlı H145 helikopteri yer alıyor; bu çift motorlu helikopterin seyir hızı 137 knot (254 km/s) ve menzili 4 saat.

H145'in en yeni, beş kanatlı versiyonu temel alınarak geliştirilen ACH145, 150 kg daha fazla faydalı yük taşıma kapasitesi sunuyor.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Şirket fiyatları açıklamadı ancak önceki modellerden bilinenlere dayanarak, bu helikoptere sahip olmak için 10 milyon doların üzerinde bir ödeme yapmayı gözden çıkarmanız gerektiği belirtiliyor.

