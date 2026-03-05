HABER

Türkiye'den Nahçıvan'a İHA saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ı hedef alan İHA saldırılarına ilişkin, "Azerbaycan’ın gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından gönderilen İHA’nın Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu.

"BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

