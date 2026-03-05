HABER

Nahçıvan'a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan'dan hamle: 12 saatliğine kapatıldı

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlenen İHA saldırısı sonrası gerilim yükseldi. Azerbaycan saldırının İran’dan gerçekleştirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, Azerbaycan güney hava sahasını 12 saatliğine kapattı.

Nahçıvan’a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan'dan hamle: 12 saatliğine kapatıldı
Mehmet Hazar Gönüllü

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Azerbaycan makamlarının açıklamasına göre, İran’dan gönderilen 4 İHA Nahçıvan’a yönlendirildi.

Nahçıvan’a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan dan hamle: 12 saatliğine kapatıldı 1

SİVİLLER YARALANDI

İHA’lardan biri Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Diğer insansız hava araçlarının sivil altyapıyı ve ders saatleri sırasında bir okul binasını hedef aldığı bildirildi.

İHA’lardan biri Nahçıvan’daki uluslararası havalimanının terminal binasına isabet etti. Bir diğer İHA ise Şekerabad köyündeki bir okul binasının yakınlarına düştü. Okul binasını hedef aldığı belirtilen İHA’nın hedefe ulaşamadığı ve yakınında yere çarparak patladığı aktarıldı.

Nahçıvan’a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan dan hamle: 12 saatliğine kapatıldı 2

Saldırılarda havalimanı binası zarar gördü ve sivillerin yaralandığı bildirildi.

Nahçıvan’a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan dan hamle: 12 saatliğine kapatıldı 3

AZERBAYCAN’DAN İRAN’A TEPKİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran’ın saldırıyı inkâr ettiğini hatırlatarak saldırıların İran’dan yapıldığının teknik araçlarla tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, İran Silahlı Kuvvetleri’nden saldırıları inkâr etmekten vazgeçmesi, meydana gelen olay nedeniyle özür dilemesi ve sorumluların cezalandırılması beklendiği ifade edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıların İran topraklarından düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, Azerbaycan tarafının karşılık verme hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Olayın ardından İran’ın Bakü Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve protesto notası verildi.

ALİYEV: “TERÖR EYLEMİ”

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıları “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

Nahçıvan’a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan dan hamle: 12 saatliğine kapatıldı 4

Aliyev, misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Azerbaycan ordusuna talimat verdiğini açıkladı.

Aliyev ayrıca, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın Bakü’yü arayarak İran’ın Azerbaycan’daki büyükelçilik çalışanlarının tahliyesi için yardım istediğini öğrendiğini söyledi.

AZERBAYCAN HAVA SAHASINI KAPATTI

Azerbaycan yönetimi, İran sınırına yakın güney hava sahasını 12 saatliğine kapatma kararı aldı.

ERDOĞAN’DAN ALİYEV’E TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırı ele alındı.

Nahçıvan’a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan dan hamle: 12 saatliğine kapatıldı 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyı kınadığını belirterek Aliyev’e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA-İHA

