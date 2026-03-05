ABD Başkanı Trump'tan İspanya'ya tepki: "Onlarla takım oyuncusu olmayacağız"

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında İspanya, ABD uçaklarının ülkesini kullanmamasını istemiş ve uçaklar İngiltere'ye götürülmüştü. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Trump, İspanya ile tüm ilişkilerin kesilmesi konusunda Hazine Bakanı Bessent'e talimat verdiğini ifade etmişti.

"DÜŞMANCA TAVIR"

New York Times gazetesinin haberine göre, Trump İspanya'da bir kez daha rest çekti. İspanya'nın NATO'ya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini öne süren Trump, "Birçok kazananımız var, ancak İspanya kaybeden oldu ve İngiltere çok hayal kırıklığı yarattı. İspanya, NATO'ya karşı oldukça düşmanca bir tutum sergiliyor. Vergilerini ödemiyorlar; yüzde 5'lik vergi ödemesine karşı oy kullanan tek grup onlar ve herkese karşı çok düşmanca davranıyorlar. Onlar takım oyuncusu değiller ve biz de İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Trump, İran'ın yeni dini lideri olması beklenen Mücteba Hamaney için ise "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz biri. Venezuela'daki Delcy atamasında olduğu gibi, bu atamaya da dahil olmalıyım. Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz." dedi.

