Trump, İran’da yeni dini lider seçimine dahil olmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da yeni dini liderin seçimine dahil olmak istediğini belirterek, "Venezuela'da Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi, bu atamaya ben de dahil olmalıyım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran’daki yeni dini lider seçimine dair açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela'da olduğu gibi İran'ın bir sonraki liderinin seçimine kişisel olarak dahil olması gerektiğini söyledi.

"BU ATAMAYA BEN DE DAHİL OLMALIYIM"

ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in geçmesinin kendileri için "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Trump, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu önemsiz birisi. Venezuela'da Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi, bu atamaya ben de dahil olmalıyım" dedi.

"HAMANEY'İN OĞLU BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Mücteba Hamaney’in yeni dini lider seçilmesi halinde bunun ABD'yi "beş yıl içinde" yeniden savaşa sürükleyeceğini iddia eden Trump, "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz" dedi.

05 Mart 2026
05 Mart 2026

05 Mart 2026

