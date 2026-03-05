ABD Başkanı Trump, İç Güvenlik Bakanı Noem’i görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, kabinesinde değişikliğe gitti. Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı. Trump, Noem’in yerine Senatör Mullin’i atadı.
ABD’de 50’den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) kongre liderlerine gönderdiği mektupta, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in görevden azlini istediği açıklanmıştı.
Demokratların Noem'e yönelik azil girişimi, Minneapolis'te yaşayan 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good isimli kadının, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanı tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gündeme gelmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum