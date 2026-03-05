HABER

Bölgede tansiyon yükseliyor: ABD, Ukrayna'dan İran dronlarına karşı yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'dan İran dronlarına karşı yardım istediğini belirterek, "ABD'den Orta Doğu bölgesinde 'Shahed'e karşı koruma konusunda özel destek talebi aldık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD'nin Ukrayna'dan İran dronları konusunda yardım istediğini açıkladı.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA: "ABD BİZDEN YARDIM İSTEDİ"

Zelenskiy, "ABD'den Orta Doğu bölgesinde Shahed'e (İran dronu) karşı koruma konusunda özel destek talebi aldık. Gerekli araçları sağlamak ve gerekli güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunmasını için talimat verdim. Ukrayna, güvenliğimizi sağlamaya ve halkımızın hayatını korumaya yardımcı olan ortaklarına yardım eder" dedi.

RUSLARIN İRAN DRONU KULLANMASI UKRAYNA'NIN DENEYİMİNİ ARTIRDI

Ukrayna'nın Rusya'nın 4 yılı geride bırakan savaşta topraklarına yönelik saldırılarda sık sık İran dronlarını kullanması nedeniyle söz konusu dronlara karşı büyük tecrübe edindiği biliniyor.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

