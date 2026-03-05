Trump’tan İran'daki Kürt grupların saldırıya geçmesine destek

ABD Başkanı Donald Trump, bugün basına verdiği iki ayrı mülakatta İran’a ilişkin gelişmeleri yorumladı. ABD’nin savaş sonrasında İran’ın siyasi düzeninin şekillenmesinde önemli rol oynamayı planladığını ifade eden Trump, "Bu hususta büyük bir etkimiz olacak. Aksi takdirde hiçbir anlaşma yapılmayacak. Çünkü tüm bunları tekrar yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Halkla ve rejimle birlikte çalışacak İran’ı iyi bir şekilde inşa edebilecek, ancak nükleer silahları olmayan birinin oraya gelmesini sağlayacağız" dedi.

Trump, "İran’da on yıl sonra yeniden aynı şeyleri yapmak zorunda kalmamıza yol açacak bir liderin ortaya çıkmasını istemiyorum" ifadelerini kullanarak, İran tarafının doğru seçimi yapmalarına yardımcı olmak için onlarla çalışacağını söyledi. Trump, saldırılarda hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in pek muhtemel bir seçenek olmadığını söyledi.

"ORDULARI DARMADAĞIN EDİLDİ"

İran’a yönelik saldırılara da değinen Trump, "ABD’ye yönelik büyük bir tehdidi ortadan kaldırıyoruz. Üstelik bunu, daha önce kimsenin görmediği bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik askeri harekatın son derece kontrollü yürütüldüğünü savunan Trump, "Cerrahi şekilde hareket ediyoruz" dedi.

İran’ın askeri kapasitesinin fiilen imha edildiğini vurgulayan Trump, "Donanmaları yok. Hava kuvvetleri yok. Hava tespit sistemleri yok. Hepsi yok edildi. Radarlarının hepsi yok edildi. Orduları darmadağın edildi" ifadelerini kullandı.

İRANLI KÜRT GRUPLARI SALDIRIYA GEÇMEYE DAVET ETTİ

İran'daki Kürt gruplarını da saldırıya geçmeye teşvik eden Trump, Kürtlerin İran'a saldırı başlatmasını desteklediğini belirterek, "Bunu yapmak istiyorlarsa bence harika. Bunu tamamen desteklerim" dedi.

Muhalif Kürt güçlere hava desteği sağlanmasına ilişkin sorulara cevap vermeyi reddeden Trump, "Eğer bunu yapacaklarsa, bu iyi" diye ekledi.

"HÜRMÜZ’Ü YAKINDAN İZLİYORUM"

Trump, ayrıca dünya ham petrolü ve sıvılaştırılmış doğalgazının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağını söyledi. İran ve Umman arasındaki dar deniz geçidine ilişkin açıklamasında Trump, "Artık donanmaları yok, bildiğiniz gibi denizin dibinde. Hürmüz’ü yakından izliyorum" dedi.

"KÜBA DA DÜŞECEK"

İran’daki hükümetin ABD’nin etkisiyle düşecek son hükümet olmayacağını da savunan Trump, "Küba da düşecek" dedi.

ABD’nin ciddi bir ekonomik baskı uyguladığı Küba’ya ilişkin açıklamalarında Trump, "Venezuela’dan gelen bütün petrolü, bütün parayı kestik. Tek kaynakları oydu ve her şeyi kestik. Şimdi anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

Venezuela’dan gelen petrol akışının kesilmesinin ardından ağır bir enerji krizi ve ekonomik kriz ile karşı karşıya gelen ülkeye ilişkin olarak Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Küba’da yaşananların Venezuela’ya müdahale sayesinde mümkün olduğunu da sözlerine ekleyen Trump, "Küba, Küba diye 50 yıldır konuşup duruyorlardı. Bu benim için küçük bir mesele" şeklinde konuştu.

"ZELENSKİY ARTIK BİR ANLAŞMA YAPMALI"

Ukrayna’daki savaşa da değinen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi. Trump, "Zelenskiy artık harekete geçmeli ve bir anlaşma yapmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı görüşmeye hazır olduğuna inandığını söyleyen Trump, Ukrayna liderinin müzakere konusunda yeterli isteklilik göstermediğini savundu. Trump, "Zelenskiy’in engel olması akıl alır gibi değil. Elinde koz yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan İran dronlarına karşı savunma konusunda yardım teklifiyle ilgili soruya Trump, "Herhangi bir ülkeden gelecek her türlü yardımı kabul ederim" dedi.

