İsrail medyası duyurdu! işte ABD ve Tel Aviv'in yeni İran planı

Bütün dünya İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşa kilitlendi. ABD ve İsrail'in İran'a füzeli saldırılarıyla başlayan saldırılar sonrası İran, başta İsrail olmak üzere ABD askeri üssü bulunan Körfez ülkelerini füze ve dronlarla hedef aldı.

ABD VE İSRAİL, İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

İran'a yönelik yoğun ABD ve İsrail saldırılarının ardından Washington ve Tel Aviv yönetiminin İran planında değişikliğe gittiği ileri sürüldü.

İSRAİL BASINI İLERİ SÜRDÜ: "YOĞUNLUĞU AZALACAK"

İsrail basınında yer alan habere göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırıların yoğunluğunu azaltarak, saldırıları daha uzun süre sürdürebilmeyi hedefledikleri dile getirildi.

TRUMP, İRAN'A YENİ SALDIRI İÇİN SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 2 hafta içinde saldırmamaları halinde Tahran rejiminin nükleer silahlara sahip olabileceğini öne sürerek, "Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır" ifadesini kullanmıştı.

ARAKÇİ’DEN TRUMP’A: "A PLANINIZ BAŞARISIZ OLDU, B PLANINIZ DAHA BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK OLACAK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik, "A planınız olan hızlı ve temiz bir askeri zafer başarısız oldu Sayın Başkan. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Arakçi, "A planınız olan hızlı ve temiz bir askeri zafer başarısız oldu Sayın Başkan. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak. Gerçek şu ki müzakerelerde kaydettiğimiz önemli ilerlemeler, ‘en son ABD’ anlayışının gölgesinde kalınca benzersiz bir anlaşma fırsatı ortadan kalktı. ‘Önce İsrail’ her zaman ‘En son ABD’ anlamına gelir" ifadelerini kullandı.