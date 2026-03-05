Bahreyn’deki Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesis füzeyle vuruldu

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, İran saldırılara karşı misillemelere devam ediyor. Bahreyn’deki Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesise füze saldırısı düzenlendi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, "Ma'ameer bölgesindeki tesislerden biri hedef alındı ve ilgili yetkililer şu anda olaya müdahale ediyor" dedi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, tesiste yangın çıktı.

