HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bahreyn’deki Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesis füzeyle vuruldu

Bahreyn’deki Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesise füze saldırısı düzenlendi. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, tesiste yangın çıktı.

Bahreyn’deki Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesis füzeyle vuruldu

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, İran saldırılara karşı misillemelere devam ediyor. Bahreyn’deki Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesise füze saldırısı düzenlendi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, "Ma'ameer bölgesindeki tesislerden biri hedef alındı ve ilgili yetkililer şu anda olaya müdahale ediyor" dedi.

Bahreyn’deki Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesis füzeyle vuruldu 1

ÖLÜ VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, tesiste yangın çıktı.

05 Mart 2026
05 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere, Katar’a ilave savaş uçağı gönderileceğini açıkladıİngiltere, Katar’a ilave savaş uçağı gönderileceğini açıkladı
Trump, İran’da yeni dini lider seçimine dahil olmak istiyorTrump, İran’da yeni dini lider seçimine dahil olmak istiyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn İran saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran saldırılara devam ediyor: Petrol tesisi vuruldu

İran saldırılara devam ediyor: Petrol tesisi vuruldu

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.