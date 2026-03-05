Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
05.03.2026 21:28
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
