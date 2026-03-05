NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE), İran’ın füze saldırılarının ardından yazılı açıklama yaptı. SHAPE Sözcüsü Albay Martin L. O’Donnell, "Dün, İran’dan Türkiye’yi hedef alan bir balistik füzenin NATO tarafından başarıyla önlenmesine ek olarak NATO’nun ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdığını teyit edebilirim" dedi.

NATO'DAN BALİSTİK FÜZE AÇIKLAMASI

Söz konusu önlemlerin NATO Hava Komutanlığı Komutanı tarafından alınan kararla artırıldığını aktaran O’Donnell, "Kendisi ayrıca İran’dan gelen tehdidin bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırıları sona erene kadar NATO’nun balistik füze savunma önlemlerinin bu seviyede kalmasını tavsiye etmiştir" dedi.

Müttefiklerin önlemlerin artırılmasına oybirliğiyle destek verdiğini ifade eden O’Donnell, "Müttefikler, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı ve SHAPE tarafından verilen hızlı ve potansiyel olarak hayat kurtaran yanıt için teşekkür etmiş ve İran’ın Türkiye’yi hedef almasını bir kez daha kınamışlardır" ifadesini kullandı.

Operasyonel güvenlik gerekçeleriyle artırılan önlemler hakkında ayrıntı vermeyen O’Donnell, "Yapılan ayarlama, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı’na mevcut tehdide dayanarak ittifakı savunmak ve uygun gördüğü şekilde hareket etmek için tam olarak ihtiyaç duyduğu imkanı sağlamaktadır" dedi.

"10 DAKİKADAN KISA BİR SÜREDE TESPİT EDİLDİ"

NATO’nun dün balistik füze savunma prosedürlerini kusursuz şekilde uyguladığına dikkat çeken O’Donnell, "10 dakikadan kısa bir sürede NATO hizmetindeki personel Müttefiklere yönelik bir tehdidi bir balistik füzeyi tespit etmiş, yörüngesini doğrulamış, kara ve deniz konuşlu füze savunma sistemlerini uyarmış ve tehdidi etkisiz hale getirmek, topraklarımızı ve halkımızı korumak için bir önleyici füze fırlatmıştır. İşte gerçek güç budur" dedi.

İran’dan fırlatılarak Irak ve Suriye üzerinden Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma sistemleri tarafından engellenmişti.

Kaynak: İHA