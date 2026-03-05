HABER

Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü M.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gonca Gül Kara idaresindeki 42 AAR 33 plakalı motosiklet ile M.E'nin kullandığı 07 BRE 815 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü Gonca Gül Kara ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gonca Gül Kara kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü M.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

05 Mart 2026
05 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

